Tesla, trappola di fuoco: l'auto si incendia e le porte restano bloccate. Quattro ragazzi bruciati vivi

Tesla, l'auto si incendia e le porte restano bloccate. Quattro ragazzi bruciati vivi

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Toronto, in Canada, dove quattro giovani ventenni hanno perso la vita in circostanze strazianti. Mentre percorrevano il Lake Shore Boulevard, la loro auto, una Tesla, ha impattato violentemente contro un guardrail e successivamente contro un pilastro di cemento. L'impatto ha scatenato un incendio devastante, che ha coinvolto rapidamente il veicolo.

La collisione ha causato un corto circuito nel sistema elettrico dell'auto, che ha impedito l'apertura delle portiere e dei finestrini, trasformando l'auto in una trappola mortale. Nonostante i tentativi di soccorso, i ragazzi sono rimasti intrappolati all'interno e sono tragicamente morti a causa delle fiamme.

Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per chiarire la dinamica dell'incidente. Benché le cause precise siano ancora oggetto di indagine, l'alta velocità sembra essere il fattore principale che ha causato la perdita di controllo del veicolo. Questo incidente solleva ulteriori interrogativi sulla sicurezza dei sistemi elettrici delle auto in caso di gravi collisioni e sull'efficacia dei meccanismi di emergenza per garantire la sicurezza degli occupanti.