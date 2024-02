Torino, neonato ha meno di un mese. Costretto al carcere con la mamma

Neonato in carcere con la mamma a Torino

Aslan non ha neanche un mese. Eppure si trova già dietro le sbarre. Lo scrive oggi la Stampa, che racconta come il piccolo si trovi con la mamma in cella, "con le altre detenute e le agenti di polizia penitenziaria che lo coccolano e si prendono cura di lui come se fosse anche un po’ figlio loro".

Come racconta la Stampa, "la madre, nomade ventinovenne, è al Lorusso e Cutugno di Torino. Intercettata dalle forze dell’ordine dalle parti di Ventimiglia, aveva dei carichi pendenti pare per furto. Così ora si trova reclusa in attesa che un magistrato si pronunci sulla sua sorte. Aslan, il più piccolo dei suoi sei figli, è recluso con lei. Entrambi senza condanna".

Il deputato di Avs Grimaldi si appella al ministro della Giustizia Nordio «perché intervenga». Il Partito democratico insorge. E attraverso la responsabile Giustizia, Debora Serracchiani, chiede al Guardasigilli di «riferire immediatamente in Parlamento». Sempre a Torino, in quel penitenziario alla periferia della città che è fastiscente e sovraffollato, c’è un’altra donna con due figli piccoli di uno e tre anni, spiega sempre la Stampa. È stata arrestata mentre tornava dal Belgio.