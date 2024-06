Traffico di droga e armi a Reggio Emilia, blitz: 38 arresti. VIDEO

Traffico di armi e droga a Reggio Emilia, blitz della Polizia: 38 arresti

La Polizia, coordinata dalla Procura di Reggio Emilia, ha eseguito 38 misure cautelari per traffico di sostanza stupefacente. Oltre 130 gli agenti impegnati. Le accuse sono anche detenzione di armi comuni da sparo, anche clandestine, e, per un indagato, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'operazione 'Last' ha preso origine dai controlli nell'area dismessa delle ex Reggiane che, fino allo sgombero a settembre 2021, rappresentava l'epicentro dello spaccio cittadino.

Nel corso dell'operazione, avviata ad agosto 2021 la Polizia aveva fatto 22 arresti in flagranza, sequestrando oltre 11 chili di stupefacente, soprattutto cocaina, 41mila euro in contanti, quattro armi comuni da sparo di cui due clandestine ed era stata inibita la conduzione di esercizio pubblico di una pizzeria cittadina dove era documentata l'attività di spaccio. I dettagli dell'operazione verranno illustrati in una conferenza stampa in Questura a Reggio Emilia alle 11 alla presenza del procuratore della Repubblica Calogero Gaetano Paci e del Questore Giuseppe Magges.