Treni, incubo senza fine: bobina gigante blocca i binari. Disagi sulla Vercelli-Mortara-Pavia

Treni, disagi sulla linea Vercelli - Mortara - Pavia: una bobina gigantesca ha bloccato i binari da questa mattina

Non c'è pace per le linee ferroviarie italiane. La Provincia Pavese riferisce che si dalle prime ore della giornata si sono verificati notevoli disagi per chi viaggia sulla linea Vercelli - Mortara - Pavia. Tutta colpa di una bobina da cantiere di enormi dimensioni che ha bloccato i binari a Palestro. Secondo i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria intervenuti sul posto potrebbe trattarsi di un vero e proprio atto vandalico.

A notare il potenziale pericolo è stato il macchinista del primo treno della giornata presente sul locomotore partito da Vercelli e diretto a Pavia. L'agente di condotta è riuscito per fortuna a fermarsi in tempo senza conseguenze. La circolazione dei treni lungo la linea sarà quindi limitata fino alla rimozione dell'enorme bobina. Secondo Rfi non è ancora chiaro cosa sia successo.