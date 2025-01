Treni, si salvi chi può: ritardi fino a 6 ore per guasti e maltempo. Ecco dove

Treni, ancora disagi per chi viaggia: fino a 6 ore per guasti e maltempo. Ecco dove

Ancora ritardi e circolazione rallentata questa mattina sulla rete ferroviaria. A causarli un guasto alla linea tra Valdarno e Arezzo sulla tratta ad alta velocità Firenze-Roma, con un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti.

Al Sud invece da questa notte si registrano pesanti ritardi a causa degli interventi tecnici resi necessari per i danni da maltempo causati su diversi tratti della linea in Calabria. La circolazione è in graduale ripresa tra Paola e Diamante, mentre permane sospesa tra San Lucido e Paola. A partire dall'una di stanotte i treni notturni hanno accumulato ritardi anche fino a 6 ore.