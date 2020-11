Italia condannata per inquinamento dalla Corte di giustizia Ue

La Corte di giustizia dell'Ue bacchetta l'Italia sulla qualità dell'aria e denuncia che, con "eccedenze sistematiche e persistenti", nel territorio sono stati violati costantemente "i valori limite fissati" per le polveri sottili.

La Corte, a cui si era rivolta la Commissione europea nel 2018, "rileva che, dal 2008 al 2017 compreso, i valori limite giornalieri e annuali fissati per le particelle di Pm10 sono stati superati in maniera molto regolare" in una serie di zone del territorio italiano, e che "l'Italia non ha chiaramente adottato misure tempestive" per garantire il rispetto dei valori limite.