Usa, doppia sparatoria a Washington Dc: morti due minorenni - VIDEO

Doppia sparatoria a Washington, il festival Moechella diventa teatro di violenza: morti due minorenni

Ennesima sparatoria negli Usa. Un ragazzo di 15 anni morto e alcune persone, tra le quali un agente di polizia, ferite. È il bilancio di una sparatoria a Washington, avvenuta nella zona in cui si stava svolgendo la manifestazione "Moechella", evento musicale per celebrare la fine della schiavitù in Usa e per una maggiore giustizia sociale. Il dipartimento di polizia ha confermato che nella sparatoria è rimasto ucciso un quindicenne e che sono rimaste ferite almeno tre persone, un agente e due civili. In un'altra sparatoria, sempre a Washington, invece, è rimasta uccisa una ragazza di 16 anni.

La sparatoria è avvenuta tra le 18:30 e le 20:30 ora locale. Sul luogo della violenza è stata recuperata un’arma, non quella che ha causato la morte del 15enne. Secondo la polizia non vi è stato alcuno scambio di colpi di arma da fuoco.