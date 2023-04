Verona, marito e moglie uccisi a coltellate: arrestato il figlio

Verona, figlio 55enne arrestato per il duplice omicidio dei genitori

È stato arrestato il figlio dei coniugi trovati uccisi ieri, 25 aprile, in un appartamento a Verona, nel quartiere Borgo Roma. Osvaldo Turazza, 55 anni, è stato portato in Questura per essere interrogato ed è accusato di duplice omicidio. Le vittime sono Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro, rispettivamente di 75 e 73 anni.

La dinamica del delitto è tuttora in fase di ricostruzione da parte della polizia, ma stando ai primi riscontri, la coppia sarebbe stata accoltellata alla gola: il padre mentre era a letto, la madre è stata trovata nel corridoio del loro appartamento. Pare che il delitto si sia consumato al culmine di una lite. Secondo le ricostruzioni fatte nel corso dell'interrogatorio, Osvaldo si trovava in visita ai genitori quando avrebbe perso il controllo dopo una discussione legata a motivi economici, così avrebbe presso un coltello dalla cucina e avrebbe colpito i suoi genitori in preda a un raptus di follia. Non si esclude che il 55enne possa aver agito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Sebbene i corpi privi di vita siano stati scoperti solo ieri, il delitto risalirebbe a lunedì sera. Nel pomeriggio di martedì, infatti, Osvaldo si è presentato presso la caserma della Guardia Di Finanza. Non è chiaro il motivo. Fatto sta che poi, dopo essere entrato nell’appartamento dei suoi genitori insieme alla polizia e al magistrato di turno - che lo hanno ascoltato a lungo davanti ai cadaveri dei genitori -, ne è uscito in manette.