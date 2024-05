Vibo Valentia, tenta di uccidere la compagna con la motosega: arrestato

Quando i carabinieri sono riusciti a fare irruzione in casa della coppia, hanno sorpreso l'uomo mentre puntava la motosega al petto della compagna tentando di accenderla. Solo il loro intervento tempestivo ha permesso di scongiurare la tragedia. I fatti nella tarda serata di ieri in una abitazione a Cassaniti, in provincia di Vibo Valentia. La donna, riuscita a chiamare le forze dell'ordine, è stata salvata dai militari che l'hanno notata sul balcone mentre tentava di sfuggire alla furia dell'uomo. Scavalcata una recinzione alta 3 metri, hanno prima sfondato la porta dell'appartamento e successivamente quella della camera che dava accesso al balcone riuscendo a fermare l'aggressore.

Le indagini, coordinate dal Procuratore Camillo Falvo e dal sostituto co-titolare del procedimento, hanno portato alla convalida della richiesta presentata al Gip del Tribunale di VIBO Valentia. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l'accusa di tentato omicidio aggravato e di violenza e minacce a pubblico ufficiale.