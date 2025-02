Tir si ribalta in autostrada, un camionista riprende la scena da film dell'incidente. Il video virale

Un incidente si è verificato sulla A4 Torino-Milano, nei pressi di Rondissone, dove un tir è finito fuori controllo, ha urtato il guardrail e si è ribaltato.

Fortunatamente, il camionista è rimasto ferito in modo non grave, mentre il traffico sull'autostrada ha subito forti rallentamenti per alcune ore. Per un caso fortuito, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Le autorità sono intervenute rapidamente per ripristinare la viabilità.