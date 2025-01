Porta a spasso il cane in autostrada mentre guida, la follia in video

Un video scioccante girato in via Fornaci a Carpi mostra un cane lupo cecoslovacco trascinato al guinzaglio da un’auto in corsa. La scena, ripresa da due testimoni, è diventata virale, suscitando rabbia e indignazione. L’episodio è avvenuto domenica 12 gennaio nel pomeriggio. Il cane correva accanto al veicolo, che procedeva a una velocità tra i 25 e i 40 km/h. Un rischio enorme per l’animale e gli automobilisti. I testimoni hanno denunciato subito il fatto alle autorità, che ora indagano per identificare i responsabili. Sui social esplode la polemica: maltrattamento o gesto irresponsabile?