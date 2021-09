WhatsApp: multa-record da 225 milioni di euro per violazione della privacy

Irlanda: autorita' per la privacy Dpc multa WhatsApp per 225 milioni di euro

La Commissione per la protezione dei dati (Dpc) dell'Irlanda ha multato la filiale locale di WhatsApp per 225 milioni di euro per violazione delle norme sulla privacy.

Come riferiscono i media irlandesi, si tratta della piu' grande multa mai inflitta dal Dpc e la seconda piu' grande sanzione mai applicata a un'organizzazione ai sensi delle leggi sui dati dell'Ue.

Il regolatore di Dublino ha anche ordinato al servizio di messaggistica di rendere conforme il trattamento dei dati adottando una serie di azioni correttive specifiche.

Come riferisce l'emittente "Rte" WhatsApp ha affermato di non essere d'accordo con la decisione, spiegando che le sanzioni sono del tutto sproporzionate. I rappresentanti del servizio di messaggistica hanno dichiarato che l'azienda fara' ricorso contro la sentenza. Il Dpc funge da autorita' di vigilanza principale per WhatsApp in tutta Europa.