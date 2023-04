White Mood mira a sviluppare il suo ruolo di leadership nel mercato del retail

White Mood ha le idee chiare: vuole adattare le proposte a diversi tipi di donna cercando di essere un total look variegato

White mood è un’azienda presente sul mercato da molti anni con quattro negozi in centro a Roma. Una realtà consolidata. “Tre anni fa è nata l’idea di approdare sul web con l’e-commerce ed è stato un grande successo in Italia, che oggi va anche anche oltre i confini nazionali”, racconta Fabrizio Dell’Ariccia. “Ci occupiamo di fast fashion ed abbiamo cercato di dare alla nostra azienda un imprinting inusuale, diverso dai nostri competitors dettando uno stile unico, contemporaneo nella proposta sia all’interno dei nostri Stores, sia sui nostri social”, continua “Non abbiamo mai trascurato l’aspetto pratico dell’abbigliamento”,

White Mood ha le idee chiare: vuole adattare le proposte a diversi tipi di donna cercando di essere un total look provando a contaminare i guardaroba più disparati. In questo modo si porta flessibilità e fluidità nel modo di indossare i capi White mood. “Per questo cerchiamo di distinguerci offrendo abbinamenti di colori spesso fuori dagli schemi ,mai banali e soprattutto nella scelta delle collezioni che si rinnovano con l’arrivo di nuovi capi ogni giorno”, racconta Dell’Ariccia. “All’interno dei nostri negozi ogni dettaglio, ogni capo, è frutto di un lavoro di ricerca continuo perché vogliamo reinterpretare le proposte con un nostro mood mixando i vari brand”, dice.

E poi le collaborazioni preziose con le aziende primarie, altro ingrediente fondamentale che White Mood vanta da tempo. Non mancano neppure le collezioni pensate, disegnate e realizzate in esclusiva per i nostri Stores (presenti anche sul e-commerce), che interpretano quello stile originale firmato White Mood .