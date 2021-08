Addio a Micha Van Hoecke, funerali del coreografo mercoledì 11 agosto

Si svolgeranno nella Chiesa degli Artisti a Roma, mercoledì prossimo alle ore 17, i funerali di MICHA van Hoecke, il grande coreografo e regista di origine belga scomparso a 77 anni sabato scorso. Lo comunica all'Adnkronos la moglie, la danzatrice Miki Matsuse. Secondo le sue volontà il corpo di MICHA van Hoecke non verrà tumulato, ma cremato.

Morto Micha Van Hoecke

E' morto a Massa, all'eta' di 77 anni, il regista e coreografo Micha van Hoecke. A darne notizia il teatro Massimo di Palermo, di cui l'artista belga e' stato direttore del Corpo di ballo dal 2000 al 2002. Nel suo straordinario percorso, a partire dagli esordi a Parigi con la Compagnia di Roland Petit e con il Ballet du XXe siecle di Maurice Bejart, ricorda la nota, "sono tante le collaborazioni con le piu' grandi interpreti, da Carla Fracci a Ute Lemper, a Luciana Savignano, e con grandi registi come Luca Ronconi, Liliana Cavani, Claude Lelouch, Roberto De Simone.

Le sue coreografie sono state presentate nei teatri e nei festival piu' importanti: dal Teatro dell'Opera di Roma, dove diresse il corpo di ballo dal 2010 al 2014, alla Scala di Milano, dal Teatro Massimo di Palermo al San Carlo di Napoli, al Festival di Avignone. Nel 2002, per I sette peccati capitali di Bertolt Brecht, su musiche di Kurt Weill, coprodotti dal Teatro Massimo di Palermo, riceve il Premio Danza & Danza per la migliore coreografia, e viene chiamato a realizzare le coreografie di Ifigenia in Aulide, con la direzione di Riccardo Muti, a cui lo legava un particolare sodalizio, che inaugura la stagione del Teatro alla Scala di Milano.

"La scomparsa di Micha van Hoecke produce grande dolore in quanti lo abbiamo conosciuto ed apprezzato e ricorda il prestigioso cammino del Teatro Massimo sin dalla sua riapertura", afferma Leoluca Orlando, presidente della Fondazione Teatro Massimo e sindaco di Palermo. "Micha van Hoecke ha donato al nostro Teatro e alla nostra citta' la leggerezza della sua forte sensibilita' artistica e di una grande professionalita'", aggiunge.