La preistoria protagonista di un incontro a Ceglie Messapica. Modera Perrino

Appuntamento con la preistoria protagonista di un incontro a Ceglie Messapica. Modera il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino

Questa sera (13 gennaio), alle 18:15, presso la Sala conferenze 'Chiesa S. Rocco', in via F. Petrarca, 6 a Ceglie Messapica (BR), il geologo Eugenio Casavola relazionerà con proiezioni di immagini su: "Recenti scoperte, tutela e valorizzazione di faune preistoriche in Puglia e Basilicata".

All'incontro sarà presente l'editore , il prof. Piero Massafra e modererà il direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino.