Bob Krieger: morto il fotografo della moda italiana, da Agnelli a Armani

È morto Bob Krieger, il fotografo di Agnelli e Armani

Aveva ritratto il boom della moda italiana degli anni Ottanta. Raccontando decenni di vita nazionale.

Se n’è andato a 84 anni, il 7 maggio, Bob Krieger. Fotografo, ma preferiva essere definito artista, ha raccontato la moda made in Italy ritraendo le persone dietro i vestiti e le sfilate. Si trovava da due mesi a Santo Domingo, ospite di un amico, a causa del blocco dei voli per la pandemia, e avrebbe dovuto rientrare in Italia proprio oggi, a Milano, dove risiedeva.

Sì perché, a dispetto del nome, era italianissimo: nato ad Alessandria d’Egitto, dove ebbe come istitutrice la principessa Margherita di Savoia in esilio, da madre siciliana e padre di origini prussiane, scelse l’Italia come luogo di vita e di lavoro. Ha portato l’immagine della moda italiana nel mondo, soprattutto attraverso i ritratti dei grandi protagonisti dello stile: Missoni, Valentino, Armani, Prada, Versace, ma non solo.

Divenne il ritrattista ufficiale di Agnelli, fotografò Carla Fracci, Montanelli, Ciampi, Berlusconi, Baggio, Olmi, Arbasino, Zucchero, tra gli altri. Conquistò anche gli Stati Uniti, con tre copertine del Time e ritraendo Bill Gates. Il suo stile si ispirava agli anni Cinquanta, con un bianco e nero elegante ma innovato dalle espressioni, dai movimenti di viso, occhi, mani.

Non amava le nuove tecniche digitali, e negli ultimi anni si era dedicato a una ricerca creativa più personale, come in Anima nuda, un libro in cui racconta la delicatezza di corpi in posa senza veli.