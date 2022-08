Calendario Pirelli 2023: backstage. Video e foto. Di Emma Summerton

Muse, come le chiama Emma Summerton, la fotografa australiana chiamata a firmare il Calendario Pirelli 2023



Ashley Graham, la modella attivista curvy. Lauren Wasser, l’atleta disabile. Sasha Pivovarova, supermodella e pittrice. E poi le modelle Emily Ratajkowski e K arlie Kloss, una scrittrice (il libro My Body è un best seller) e l’altra esperta di tecnologia. Non solo belle, ma di talento. Muse, come le chiama Emma Summerton, la fotografa australiana chiamata a firmare il Calendario Pirelli 2023. Una donna «talented» in mezzo ad altre donne con un messaggio da far passare: tra loro Adwoa Aboah, Adut Akech, He Cong, Cara Delevingne, Bella Hadid, Precious Lee, Lila Moss, Kaya Wilkins e Guinevere van Seenus.

Foto (gallery) e video relativi al backstage del nuovo Calendario Pirelli 2023 di Emma Summerton