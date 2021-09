Fori Imperiali, visita notturna 2021: le date. FOTO e VIDEO

Una passeggiata lungo i Fori Imperiali, tra le bellezze della Città eterna e una delle aree archeologiche più suggestive, in notturna. Fino al 26 settembre è possibile, tutte le sere, dalle 18.30 alle 21.50 (ultimo ingresso).

La visita della durata complessiva di circa 1 ora e mezza, con accesso dalla biglietteria dei Fori Imperiali in prossimità della Colonna Traiana, è itinerante e condotta da guide in lingua italiana. Si parte proprio dal foro traiano, per terminare al foro di Augusto, attraverso il passaggio sotto via dei Fori Imperiali.

Un percorso in sicurezza (massimo 9 persone ogni venti minuti) e muniti di Green Pass. La visita è compresa nel biglietto dei Fori Imperiali. Il percorso può concludersi con lo spettacolo che fa rivivere la storia del Foro Augusto (fino al 7 novembre 2021).

Dalla tribuna realizzata in via Alessandrina, gli spettatori potranno godere di una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnati dalla voce di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono il luogo così come si presentava nell'antica Roma.