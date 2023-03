MIxology Experience 2023 presentato evento al Museo Bagatti Valsecchi

Dal 7 al 9 maggio 2023 torna MIxology Experience, l'evento italiano dedicato all'Hospitality e alla Bar Industry presentato con la conferenza stampa accolti nella cornice del museo Bagatti Valsecchi il focus principale è sul settore beverage e sul mondo dei cocktail, giunto alla seconda edizione, in programma presso il Superstudio Maxi di Milano. L'appuntamento di riferimento per gli operatori del settore è organizzato dal circuito Bartender.it ed è la fiera più specializzata a livello italiano dedicata al mondo del bar, della miscelazione e di tutto quello che ruota attorno al settore. A guidare la squadra organizzativa è Luca Pirola, fondatore di Bartender.it: "L'edizione 2023 conferma il format di successo, arricchito da importanti novità e attività che coinvolgeranno sia il mercato nazionale che internazionale - sottolinea -. Puntiamo a migliorare nettamente i risultati straordinari registrati lo scorso anno al debutto della manifestazione, visitata da oltre 6.850 persone, alla presenza di 151 aziende, 357 brand, per un totale di più di 200.000 assaggi".MIxology Experience si svolgerà nei moderni spazi del Superstudio Maxi in via Moncucco 35, a due passi dalla fermata della metropolitana M2 Famagosta: una location che permette ai visitatori di raggiungere facilmente il Trade Show e di poter visitare in sicurezza e comodità più di 10.000 mq di esposizione.A partire da domenica 7 maggio, per tre giorni, il pubblico potrà scoprire le più importanti novità del settore ei segreti relativi ai prodotti e alle aziende di riferimento.Aperitivi&Co Experience: amari, bitter e vermouth, liquori, elisir e vini fortificati;Agave Experience: tequila e mezcal;Coffee Mixology: caffè e spirits nel mondo della miscelazione;Grappa Experience: il grande distillato italiano;Juniper Experience: il mondo del gin;Malt&Grain Experience: whisky&whiskey dal mondo;Spirits Experience: grandi distillati con focus su materie prime e territori;Sugarcane Experience: grandi rum da meditazione e da miscelazione, cachaça.Anche quest’anno ci sarà spazio per i prodotti “No-Low Alcohol”, analcolici e a bassa gradazione alcolicaindispensabili per la preparazione di cocktail e mocktail. E ancora: spazio agli strumenti di lavoro conattrezzature e accessori professionali, classici e innovativi, per la preparazione e il servizio dei cocktail.

Servizio realizzato da Nick Zonna