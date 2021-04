Dietro quella scena scabrosa della Schneider? Parla Malgioglio. Una bomba

Tutta la verità su "Ultimo tango a Parigi". Una delle scene più scabrosa del cinema mondiale. Parla Malgioglio e a Domenica in racconta tutta la verità. Lui e Maria Schneider - protagonista del celebre film “Ultimo tango a Parigi” con Marlon Brando (fu protagonista anche della pellicola di Antonioni, per il quale aveva un’ammirazione enorme, intitolato Professione reporter)- erano molto amici.

La scena celebre del burro, diventata popolare in tutto il mondo, ha incuriosito moltissime persone per decenni.. “Quella scena non era nel copione del film e non doveva esserci, ma il regista mentre faceva colazione con Marlon Brando - che stava spalmando il burro su una fetta biscottata - ha avuto l’intuizione. Quella scena che si vede nel film è entrata nel copione ed è stata di un effetto immediato”, dice la Malgy.

Il film ha creato scalpore in tutto il mondo. Maria Schneider in quel periodo cavalcava una popolarità fortissimo che, oggi, neppure super star americane conquistano. Ma come fa Malgiglio a conoscere questi dettagli inediti? “L’amicizia che mi legava a lei era fortissima. Maria si lasciò sfuggire questa confidenza”, racconta la Malgy. Quella scena, lo ricordiamo, ha creato un mito ed ha distrutto psicologicamente una donna dal carattere molto fragile. Oggi, a distanza di anni, se ne parla ancora. E dopo “Via col vento”, sicuramente, è il film più famoso al mondo. Quella scena scabrosa, che ancora oggi fa discutere, resta in ogni caso la più forte della cinematografia.

Malgioglio ieri a Domenica In ha raccontato tutta la sua vita senza segreti con un successo inimmaginabile. Molti siti, italiani e stranieri, hanno parlato di tutti gli aneddoti personali raccontati dalla Malgy. Non ne aveva mai parlato. E per la prima volta lo abbiamo visto in tv senza occhiali . “Non l’avrebbe mai fatto”, dice una fonte segreta. Ma è accaduto.