Incendio Los Angeles. Alessandro Pedone, Founder e Vicepresidente di GSA: "La prevenzione è un investimento strategico per proteggere vite umane, infrastrutture e ambiente"

"L’incendio che sta devastando Los Angeles rappresenta l’ennesima tragedia che ci ricorda quanto siano fondamentali la prevenzione e le attività di controllo per mitigare i rischi legati a eventi così drammatici. La gestione delle emergenze non può mai prescindere da un approccio strutturato, basato su attività preventive efficaci e su un sistema di monitoraggio continuo del territorio". Lo ha dichiarato Alessandro Pedone, Founder e Vicepresidente di Gruppo Servizi Associati (GSA), in merito all'incendio che sta colpendo Los Angeles, salgono a 10 i morti, oltre 180 mila le persone evacuate e danni per 150 miliardi di dollari.



"Con GSA da anni ci impegniamo a promuovere una cultura della sicurezza che metta al centro non solo l’intervento in caso di emergenza, ma soprattutto la capacità di prevenirla. La prevenzione non è un costo, ma un investimento strategico per proteggere vite umane, infrastrutture e l’ambiente. Questo tragico evento sottolinea l'urgenza di implementare piani di controllo capillari, sistemi di allarme tempestivi e tecnologie avanzate per il monitoraggio e la gestione del rischio. È altresì fondamentale sensibilizzare le comunità e formare il personale affinché tutti possano essere pronti a fronteggiare situazioni critiche. Un pensiero va ai vigili del fuoco e a tutti gli operatori impegnati in prima linea, il cui lavoro è di importanza cruciale. Ma non possiamo limitarci ad agire solo quando l’emergenza è già in corso - conclude - il nostro impegno deve essere costante, con azioni mirate alla prevenzione, alla manutenzione del territorio e a una pianificazione rigorosa per ridurre al minimo l’insorgenza di simili catastrofi".



Anche Antonio Musacchio, Amministratore Delegato di GSA, ha commentato l’accaduto condividendo quanto affermato dal Vicepresidente: "Invito le istituzioni a sostenere una politica sempre più attenta alla sicurezza dei lavoratori e delle infrastrutture, ponendo l’accento sulla prevenzione piuttosto che sulla cura".