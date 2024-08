Milano, acquisto da record: cliente compra tutta la vetrina della libreria Hoepli per 10mila euro

Acquisto da record: cliente compra tutta la vetrina della libreria Hoepli per 10mila euro

Un evento fuori dall'ordinario ha animato la storica libreria Hoepli di Milano, quando un cliente ha deciso di acquistare l'intera vetrina. Il 22 agosto, con un gesto che ha sorpreso anche lo staff, il lettore ha comprato circa 200 libri esposti, spendendo quasi 10mila euro. Questa vendita incredibile ha lasciato la vetrina vuota per alcuni giorni, fino a quando non è stata nuovamente allestita.

Un assortimento di libri eclettico per un acquisto straordinario

La commessa della libreria, inizialmente perplessa di fronte alla richiesta, ha presto realizzato che il cliente voleva davvero ogni singolo libro esposto. Tra i volumi acquistati, una selezione variegata che includeva opere di storia, arte e fotografia. Tra i pezzi pregiati, un’edizione limitata di "Bruce Springsteen" da 600 euro e il "Catalogo ragionato di Carol Rama" da 350 euro. Senza trattare sul prezzo, il cliente ha pagato con carta di credito e ha fatto consegnare il tutto a casa sua. Matteo Hoepli, discendente del fondatore e attuale titolare, ha descritto l’episodio come uno dei più straordinari nella lunga storia della libreria. “Non ricordo un evento simile nei racconti dei miei nonni o bisnonni,” ha detto. Questo acquisto straordinario diventerà certamente parte delle storie che Matteo Hoepli condividerà con le future generazioni, cementando ulteriormente la reputazione della Hoepli come un luogo speciale per gli amanti dei libri.