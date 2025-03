Next4 acquisisce Heres per guidare l’innovazione nell’automazione e nell’AI conversazionale

Next4, holding di investimento qualificata e piattaforma di innovazione dedicata a startup e PMI innovative, annuncia l'acquisizione di Heres, azienda leader nella creazione di agenti AI conversazionali e soluzioni di AI generativa. Questa operazione strategica consolida il posizionamento di Next4 nel settore dell’automazione intelligente e amplia l'offerta di servizi AI per i clienti, rafforzando la presenza nei mercati ad alta crescita.

Un passo avanti nell’automazione intelligente

Grazie all'acquisizione di Heres, Next4 rafforza le proprie competenze tecnologiche nel campo dell'AI conversazionale e della AI generativa, due asset fondamentali per l'automazione e l'ottimizzazione dei processi aziendali. Heres, fondata nel 2017, è specializzata nello sviluppo di agenti AI multicanale e multilingua, in grado di automatizzare processi complessi e migliorare l'esperienza cliente attraverso analisi data-driven.

Innovazione al servizio della customer experience e dell'HealthTech

Le soluzioni di Heres consentono di eseguire task dinamici e complessi in modo autonomo, adattandosi ai diversi contesti operativi e sono già adottate con successo da grandi realtà nei settori eCommerce, sanità e education. Gli agenti AI di Heres forniscono risposte immediate e personalizzate, migliorando l'esperienza utente e riducendo i tempi di risposta fino al 40%. In ambito HealthTech, le soluzioni di Heres consentono di digitalizzare e ottimizzare i processi sanitari, facilitando l'interazione tra pazienti e strutture.

"Puntare su startup innovative e realtà emergenti come Heres è una strategia chiave per Next4, perché ci permette di acquisire competenze distintive e di rafforzare il nostro posizionamento in un mercato in forte crescita," ha dichiarato Davide D’Arcangelo, CEO di Next4. "La sinergia con Heres ci consente di accelerare l’innovazione e di fornire ai nostri clienti strumenti avanzati di automazione basati sull'AI, rafforzando la nostra capacità di offrire soluzioni intelligenti e personalizzate".

"L'integrazione con Next4 favorisce lo sviluppo della nostra tecnologia AI ed espande la nostra presenza su nuovi mercati," ha affermato Andrea Gabrielli, founder di Heres. "L'AI è il cuore della nostra strategia: grazie a Next4 potremo scalare più rapidamente e offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più avanzate e personalizzate. Insieme, puntiamo a trasformare il futuro dell'automazione intelligente".

Next4

Next4 è una holding d’investimento e piattaforma d’innovazione che opera nel supporto e nello sviluppo di startup, PMI innovative e aziende corporate. Con un approccio integrato, combina investimenti strategici, metodologia operativa e un network qualificato per abilitare il successo delle imprese. Oltre le 3 società di servizi, al momento conta 11 investimenti diretti, più di 50 indiretti e 3 exit.

https://www.next4.it

Heres

È un Conversational AI Studio specializzato nello sviluppo di Agenti Conversazionali e UX voice-first multicanale e multilingua, progettati per automatizzare i processi aziendali e migliorare la Customer Experience. Heres è nata nel 2017 come startup di intelligenza artificiale, in risposta alla volontà di mettere l’AI al servizio delle persone per connetterle attraverso la caratteristica più umana: il linguaggio.

https://heres.ai