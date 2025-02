Startup, Davide D’Arcangelo (Next4): “Investire in innovazione e crescita, serve un ecosistema più forte”

"La mappa disegnata da Unioncamere sulle startup innovative nel nostro Paese delinea un quadro di grande rilievo. In termini assoluti, i giovani e le donne startupper sono più numerosi al Nord, in cui si concentra oltre la metà delle startup innovative under 35 del Paese, con 1.084 realtà su un totale di 2.049. Nel Settentrione, gli under 35 guidano il 17,2% delle startup innovative dell’area, mentre nel Mezzogiorno la presenza femminile alla guida di startup innovative è più marcata, attestandosi al 15,8%. Le startup che hanno raggiunto il livello di scale up, superando il milione di euro di fatturato o di capitale sociale tra il 2019 e il 2023 sono soltanto 6,6% del totale. Tuttavia, questa percentuale sale al 12,6% tra le startup con brevetti in tecnologie strategiche. L'analisi di Unioncamere sottolinea l’importanza di un ecosistema dell’innovazione solido e dinamico, essenziale per lo sviluppo economico del Paese. In questo contesto, il sostegno alla formazione, gli investimenti in infrastrutture tecnologiche e gli incentivi alle imprese giovanili risultano fondamentali per consolidare il know-how e rafforzare la competitività dell’Italia nello scenario globale”. Lo ha dichiarato Davide D'Arcangelo, Founder di Next4, holding di investimento qualificata e piattaforma d’innovazione dedicata a startup e PMI innovative, in merito alla geografia delle startup innovative in Italia nel 2024, analizzata dal Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere.