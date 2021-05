Advertising online mette ko il Covid: +6,3% nel 2020. E nel 2021... I dati

IAB Europe ha presentato i dati dello studio The AdEx Benchmark, dimostrando che, per quanto riguarda il mercato europeo, il 2020 è stato un anno di crescita per pubblicità digitale. Nonostante la pandemia di covid si è registrato un fatturato di 69 miliardi di euro con una crescita del 6,3% rispetto al2019. IAB ha gatto un'analisi su 28 mercati e solo tre hanno mostrato un calo, mentre sette hanno visto una crescita a due cifre.

Adv online, Italia cresce: top-5 europea

In Italia la pubblicità digitale è cresciuta del 4,8%. Il nostro Paese è finito nella top-5 d'Europa dietro a Gran Bretagna, Germania, Francia e Russia, I formati che hanno visto i maggiori incrementi sono quello social e video, cresciuti del 15,9% e del 16,3%. Nel mondo dell'advertising su display, la pubblicità programmatica è arrivata a 7,9 miliardi di euro (+7,6%) e con una quota del 50,7%, anch’essa in aumento. “La pubblicità digitale non ha vissuto un anno così terribile nel 2020 ma solo un brutto trimestre”, afferma Daniel Knapp, Chief Economist di IAB Europe. “Già nel terzo trimestre abbiamo infatti assistito ad una rapida ripresa, culminata nella crescita a due cifre registrata negli ultimi tre mesi dell’anno. Gli eventi del 2020 hanno innescato e accelerato alcune trasformazioni socioeconomiche a lungo termine che stanno modificando profondamente il modo in cui le persone consumano e le modalità operativa dele aziende. Tutto questo fornisce un terreno fertile per la pubblicità digitale e, dunque, prevediamo che il settore accelererà la sua crescita nel 2021".