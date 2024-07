Alessia Berlusconi si tuffa nel business delle gite in barca e si prende Triscovery

Alessia Berlusconi ha staccato un assegno di 30mila euro per acquisire la Triscovery Srl

Alessia Berlusconi, figlia di Paolo e quindi nipote del defunto Silvio, ha staccato un assegno di 30mila euro per acquisire la Triscovery srl e mettere così le mani su un portale nato nel 2017 per prenotare escursioni giornaliere in barca sia in Italia sia all’estero. L’operazione è stata fatto dalla Scarlet Capital Group della Berlusconi che ha acquisito il 100% di Triscovery dal liquidatore della genovese LetYourBoat srl fondata da Walter Vassallo (che nel 2021 l’aveva acquista per 60mila euro) e che però era stata messa in liquidazione nell’autunno del 2022 dopo che alcuni suoi soci avevano rifiutato di sottoscrivere un aumento di capitale di 150mila euro necessario a far proseguire l’attività.

La vendita alla Berlusconi è stata autorizzata nelle settimane scorse da Tommaso Sdogati, giudice delegato del tribunale di Genova, anche perché non erano pervenute altre offerte. La Berlusconi è stata quindi nominata presidente di Triscovery nel cui consiglio figurano il confermato amministratore delegato (e fondatore) Fabrizio Badalucco con Nicolò Pesce, Giancarlo Vinacci e Felice Filizzola. Il compito della Berlusconi è però impegnativo perché Triscovery ha chiuso il bilancio 2023 in perdita per una aumento dei costi delle vendite ottenute tramite i canali pubblicitari Google Awards e per l’ingresso di nuovi players.