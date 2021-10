Alitalia, deserta la prima asta per la vendita del marchio: via ai ribassi

Alitalia, vendita del marchio: prima asta deserta, ora via alle offerte al ribasso

Nessuna compagnia aerea sarebbe diposta a spendere almeno 290 milioni di euro per l'acquisto del marchio Alitalia: secondo quanto si legge sul Corriere della Sera i commissari straordinari della compagnia non avrebbero ricevuta alcuna offerta vincolante. Nemmeno da Ita, Italia Trasporto Aereo, che ha sempre giudicato il valore di partenza sopra le righe, irrealistico, completamente fuori dal mercato.

Ma non è tutto: secondo i commissari non ci sarebbe l'obbligo di comunicazione dell'esito, se non ai vettori interessati e autorizzati a partecipare all'asta. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, agli amministratori di Alitalia non resterebbe che annunciare ai soggetti ammessi a partecipare alla gara che si procederà alla seconda fase di aggiudicazione e che quindi saranno ammesse le offerte vincolanti anche con un valore inferiore ai 290 milioni di euro. Per gli esperti il marchio varrebbe al massimo tra i 145 e i 150 milioni di euro.