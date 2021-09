Amazon all'attacco sui videogiochi: 100 milioni per lanciare "New World"

Amazon, dai libri allo streaming fino ai giochi: la nuova sfida del colosso dell'e-commerce

Amazon ci riprova e rilancia la sfida dei videogiochi con "New World", il nuovo gioco per computer, classificato come la "tripla A", presentato dal colosso dell'e-commerce nella giornata di ieri. Il budget, secondo cifre pur non ancora ufficiali, riporta il Sole 24 Ore, dovrebbe attestarsi sui 100 milioni di dollari. In passato, la divisione Amazon Game Studios, creata nel 2012, aveva annunciato altri due giochi con grosso dispendio di forze e investimenti, fra “Breakaway" e “Crucible”. Entrambi però fallimentari. Il primo aveva concluso la sua parabola in corso d'opera, nel 2018. Mentre il secondo aveva ricevuto una deludente risposta da parte del mercato.

Ma ora, la sfida si riapre con un gioco di ruolo multiplayer online "ricco di pericoli e opportunità in cui dovrai vestire i panni di un avventuriero naufragato sull’isola soprannaturale di Aeternum in cerca di un nuovo destino" si legge sul sito Amazon. Una trama densa e stimolante, che secondo il vicepresidente di Amazon Games, Christoph Harmann, porterà a un "grande successo". "Non ho intravisto segnali che mi facciano pensare che Amazon si sia stufata della sua divisione gaming, vedo solo tanto supporto. E quando otterremo un grande successo, e credo che New World lo sarà, riceveremo ancora più supporto dall’azienda", ha sottolineato Harmann. La sfida è aperta, e non resta che attendere.

Ciò che è certo è che il colosso dell'e-commerce, dai libri al cloud computing, dalla spesa online allo streaming video, fino agli oggetti per la casa, ha attraversato qualsiasi segmento di mercato, alla ricerca di innovazione e originalità. Solo poche ore fa l'ultimo annuncio di Astro, il piccolo robot che cammina liberamente per casa simile ad un cane con tre ruote e un "collo" da cui pende uno schermo, su cui sono disegnati due occhi espressivi per dargli più personalità. Il robot, il primo creato da Amazon, ha un prezzo di 1.000 dollari e la società lo ha classificato come prodotto "Day 1 Edition", il che significa che l'unico modo per acquistarlo è richiedendo un invito alla società in anticipo.