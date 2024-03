Amazon, Bezos pazzo di due gemelli italo-americani: investiti 2,5 mld sull’IA di Anthropic

Amazon investe altri 2,5 miliardi in Anthropic, rivale di ChatGpt

Amazon scommette forte sull’intelligenza artificiale. Dopo i primi 1,75 miliardi di dollari, la Big Tech - fondata da Jeff Bezos e guidata dal Ceo Andy Jessy – punta ancora su Anthropic, società dei due gemelli italo-americani Daniela e Dario Amodei, investendo altri 2,5 miliardi.

Competitor di OpenAi, i fondatori provengono proprio dalla creatrice di ChatGpt, lasciata in piena pandemia per alcune divergenze. L’intelligenza artificiale di Anthropic si chiama “Claude” e ha reso noti in tutto il mondo i due Amodei.

Secondo la testata americana CNBC, tale investimento è il più grande da decenni per Amazon in società terze. Nel complesso, la società avrebbe raccolto circa 7,6 miliardi di dollari e tra i vari investitori conta anche Google.