Amazon dice addio ai pagamenti con carte Visa, ma solo se emesse in Uk

Amazon, addio ai pagamenti con le carte di credito Visa Uk: le commissioni costano troppo

Stop ai pagamenti con carte Visa, ma solo se emesse nel Regno Unito. Come si legge su Bloomberg, Amazon, il colosso del Big Tech capitanato da Jeff Bezos, ha dichiarato che smetterà di accettare pagamenti attraverso carte di credito Visa emesse nel Regno Unito. La causa? Semplice, è tutta colpa delle troppo elevate commissioni . La svolta, fa sapere la società, avrà effetto da gennaio.

“A causa dei continui costi elevati dei pagamenti di Visa, ci rammarichiamo che Amazon.co.uk non accetterà più carte di credito Visa emesse nel Regno Unito a partire dal 19 gennaio 2022”, ha dichiarato un portavoce di Amazon in una dichiarazione via e-mail. Visa, per ora, non ha risposto alla richiesta di commento.