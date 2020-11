Amazon incoraggia gli acquisti natalizi, ma in rete spopola: "Compra italiano"

Amazon vs "Compra italiano"

A fronte dell'ultimo spot di Amazon, la rete alza e voca e rende virale questo messaggio, chiedendo agli italiani di comprare italiano per i prossimi mesi: "Contro lo spot di Amazon che incoraggia ad anticipare gli acquisti di Natale gira questo messaggio: compra italiano! Per lo shopping natalizio facciamo una cosa utile a noi e non a chi non paga le tasse in Italia.Chiedi ad amici e familiare un buono acquisto per un'attività locale che potrebbe essere in difficoltà. Librerie, ristoranti, parrucchieri, estetisti, teatri, cinema, artigiani, commercianti, qualunque cosa ti interessi o ti serva. Sperando che ciò li aiuti a non chiudere le loro attività. Fai girare questo messaggio a tutti i tuoi amici Se ognuno di noi lo manda a 10 amici possiamo farlo arrivare a tutti in poco tempo e migliorare la situazione della nostra economia facendo sì che i soldi delle tredicesime rimangano in Italia e non a foraggiare la sanguisuga Amazon. Copia questo messaggio e incollalo ovunque. Grazie, anche da parte di quelli che non ce la fanno più".