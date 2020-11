Ant,Pechino prepara una nuova stretta.Ko Alibaba in Borsa dopo lo stop all'Ipo

Crollo in Borsa a Hong Kong per Alibaba, il gigante dell'e-commerce cinese fondato da Jack Ma, dopo la doppia sospensione a sorpresa dell'Ipo del suo braccio fintech, Ant Group a Hong Kong e Shanghai a sole 36 ore dal doppio debutto in Borsa. Il titolo perde il 7,54%, dopo essere scivolato oltre il 9% di ribasso nelle prime battute, mentre l'indice Hang Seng viaggia su un ribasso dello 0,72%. A Wall Street, ieri, il titolo Alibaba aveva terminato la seduta in calo dell'8,13%. Ant aveva in programma lo sbarco in borsa giovedì dopo aver raccolto nell'ambito dell'Ipo la cifra record di 37 miliardi di dollari. Si trattava della più grande Ipo nella storia finanziaria globale.



Inoltre, dopo aver bloccato la quotazione, la Cina sta valutando una nuova stretta sul colosso fintech. Secondo fonti al corrente della situazione citate dall'agenzia Bloomberg, nel mirino delle autorità di Pechino c'è proprio la maggiore fonte di ricavi del colosso fintech creato da Jack Ma: le piattaforme usate per incanalare i prestiti dalle banche e altre istituzioni finanziarie a milioni di consumatori in tutta la Cina. Ant Group ha spiegato che la sospensione della quotazione a Shanghai è seguita a un recento incontro del fondatore Jack Ma e di alcuni top manager con i principali regolatori finanziari cinesi e dopo alcuni cambiamenti nel panorama normativo per le fintech.

La stessa autorità cinese di vigilanza sul settore bancario e assicurativo ha pubblicato ieri la bozza di una nuova regolamentazione che mira a stringere i bulloni sulle attività di credito mettendo limiti alle aree di competenza, alla leva finanziaria e alle licenze. Ant, conosciuta in precedenza come Ant Financial, e' il braccio fintech scorporato da Alibaba. Ant controlla Alipay, la prima piattaforma per i pagamenti tramite smartphone del paese, con oltre 700 milioni di utenti attivi. Nel comunicato di ieri con cui ha comunicato la sospensione dell'ipo di Ant, il Shanghai Stock Exchange ha indicato il rischio per il gruppo "di non riuscire a rispettare le condizioni di emissione e registrazione o i requisiti in materia di informazione".