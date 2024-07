Apple entra nel cda di OpenAI: l'azienda di Cupertino si prende ChatGpt

Apple entra in OpenAI

Phil Schiller, capo dell'App Store, assumerà il ruolo di osservatore nel consiglio di amministrazione di OpenAI. Secondo Bloomberg, Apple ha ottenuto questa posizione come parte dell'accordo che integrerà ChatGPT, il chatbot di IA sviluppato da OpenAI, nel sistema operativo degli iPhone il prossimo autunno. In qualità di osservatore, Schiller potrà partecipare e contribuire alle riunioni del consiglio senza avere diritto di voto o poteri decisionali.

Oltre ad Apple, anche Microsoft avrà un posto nel consiglio di OpenAI. Microsoft ha investito milioni di dollari in OpenAI negli ultimi anni, e il ruolo di osservatore del consiglio potrebbe portare a nuovi accordi tra le due aziende. Bloomberg suggerisce che questa situazione potrebbe generare tensioni con Apple a causa della presenza di Schiller. "Il ruolo di osservatore del consiglio porrà Apple alla pari con Microsoft Corp., il più grande sostenitore di OpenAI e il suo principale fornitore di tecnologia IA. Il lavoro consente a qualcuno di partecipare alle riunioni del consiglio senza poter votare o esercitare altri poteri da direttore. Gli osservatori, tuttavia, acquisiscono informazioni su come vengono prese le decisioni in azienda", scrive Bloomberg.

Il consiglio di amministrazione di OpenAI è attualmente composto dal presidente Bret Taylor, il co-fondatore Sam Altman, Adam D'Angelo, Sue Desmond-Hellmann, Paul M. Nakasone, Nicole Seligman (ex presidente di Sony Entertainment), Fidji Simo e Larry Summers.