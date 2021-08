Apple, Tim Cook passa all'incasso. Il Ceo intasca un premio di 750 milioni

Una scommessa vinta quella di Apple sull’ingegnere Tim Cook che, dopo un passato in Compaq e in Ibm, a metà 2011 sostituì sulla tolda di comando (era entrato nel gruppo nella fine degli anni ’90) il fondatore Steve Jobs che in seguito alla recrudescenza della sua malattia si era dimesso rimanendo però nel consiglio di amministrazione. Tanto che, dopo aver appena triplicato nel terzo trimestre il giro d’affari del colosso tech di Cupertino (81 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo del 2011) portandolo ad abbattere tutte le soglie di market cap (vale oggi 2.500 miliardi a Wall Street), il sessantenne Cook si prepara ad incassare questa settimana la decima e ultima tranche dell'accordo salariale che aveva sottoscritto da numero due operativo prima di raccogliere le redini operative della società.





Secondo i calcoli di Bloomberg News, il bottino consiste in circa 5 milioni di azioni per un valore di circa 750 milioni di dollari. Parte del pagamento era subordinato al rendimento delle azione Apple negli ultimi tre anni, che ha superato almeno i due terzi delle big corp nell’indice S&P. Negli ultimi 10 anni, la società fondata da Jobs ha guadagnato il 1.100%.

La parte variabile del salario che Cook si metterà in tasca farà parte di un patrimonio netto che secondo il Bloomberg Billionaires Index, l’indice che misura la ricchezza dei Paperoni del mondo, ammonta a circa 1,5 miliardi di dollari. Gruzzolo che nel 2015 il miliardario top manager dell'Alabama ha già fatto sapere di voler donare in beneficienza per la gran parte, come già fatto con milioni di dollari in azioni Apple.