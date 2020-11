ArcelorMittal annuncia la nuova cassa Covid per 6 settimane

ArcelorMittal ha reso noto che dal 16 novembre verranno prorogati gli ammortizzatori sociali per un massimo di 8.137 dipendenti dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Questo, riporta Tg Com24, avverrà non più attraverso la cassa integrazione ordinaria per 13 settimane (revocata), ma con 6 settimane di cassa integrazione per Covid-19. La sospensione interesserà complessivamente 5.617 operai, 1.520 impiegati, 870 equivalenti e 130 quadri.