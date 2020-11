ArcelorMittal-governo: intesa vicina. Conte: "Rilancio green dell'ex Ilva"

"Proprio in questi giorni stiamo definendo l'accordo con Arcelor Mittal per completare il progetto di investimento all'insegna di un partenariato pubblico-privato per l'Ex Ilva di Taranto". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla presentazione del rapporto Svimez 2020. "Sappiamo - ha spiegato Conte - come quella comunita' stia soffrendo. Insieme al ministro Provenzano stiamo offrendo un piano articolato per rilanciare il cantiere Taranto e, tra le varie iniziative varate nel segno di una transizione energetica, della mobilita', trasporto pubblico locale, ecologia, rispetto dell'ambiente, riqualificazione e riforestazione della citta', riqualificazione del centro storico e del'arsenale, ci sara' un rilancio dell'Ex Ilva in direzione spiccata della transizione energetica". "Il progetto messo a punto con Arcelor Mittal va proprio in questa direzione", ha concluso il premier.