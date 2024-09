Armani sempre più paperone, incassata una cedola da oltre 180 milioni di euro. Ma crollano gli utili dell'azienda

Armani sempre più papero, incassata una cedola da oltre 180 milioni di euro

Alla faccia della crisi del lusso e nonostante l’effetto non brillante sui conti della sua Pallacanestro Olimpia Milano, Giorgio Armani diventa sempre più ricco.

Lo si scopre leggendo il bilancio ordinario 2023 della Giorgio Armani spa, da poco depositato, dal quale si evince che lo scorso 26 settembre lo stilista ha incassato un cedolone di ben 182,5 milioni di euro tratto dalla riserva straordinaria, superiore ai 135 milioni incassati lo scorso anno dai soci Armani (99,99%) e Fondazione Armani (0,1%).

Il bilancio, tuttavia, s’è chiuso con un utile diminuito anno su anno da 125 a 81,6 milioni (e interamente accantonato) e questo perché i proventi da controllate (GA Operations) sono calati da 60 a 54,6 milioni mentre interessi e oneri finanziari sono saliti da 2,2 a 10,4 milioni.

Inoltre sono state fatte svalutazioni per oltre 12 milioni di cui 6,5 milioni riguardanti le partecipazioni con il writeoff più importante (2,5 milioni) che ha riguardato appunto la squadra di basket campione d’Italia che lo scorso anno Armani ha sostenuto versando 5 milioni con aumento di capitale.

Su un totale di attivo di oltre 3,1 miliardi, comprensivo di liquidità per 880,7 milioni, le imprese controllate sono in carico a 641 milioni con in testa l’americana Giorgio Armani Corporation (209,8 milioni). I risulati consolidati 2023 di Armani sono invece già noti: ricavi per 2,44 miliardi, in aumento del 4% rispetto all'anno prima (+6% a cambi costanti).