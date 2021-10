AuctionEu, nasce una piattaforma online gratuita per le aste immobiliari

AuctionEu, nasce la prima piattaforma online gratuita e diretta per le aste immobiliari

È online AuctionEU.com, la nuova piattaforma di aste immobiliari per la compravendita di proprietà residenziali e commerciali su tutto il territorio italiano. La piattaforma si rivolge sia a privati che a piccoli/medi investitori interessati ad accedere a nuove possibilità di business. Il portale rappresenta il primo canale di compravendita immobiliare tramite asta in Italia che non prevede alcun onere per gli acquirenti e, soprattutto, che garantirà un costante approvvigionamento di nuove offerte, potendo attingere direttamente al patrimonio immobiliare in gestione a Bayview Italia srl.

Bayview Italia srl è una società controllata dal gruppo statunitense Bayview, attivo a livello globale nell'acquisto di grandi portafogli di immobili e di prestiti garantiti da immobili, che entra così nel business delle aste online, in aggiunta all’attività di servicing e advisory.

La nuova piattaforma proporrà in vendita con la prima asta oltre 8 milioni di euro di immobili, prima selezione rispetto a un più ampio patrimonio globale in tutta Italia. Il progetto ha l’obiettivo di offrire proprietà senza vincoli legali e a prezzi vantaggiosi, velocizzando e semplificando il rapporto domanda/offerta. I potenziali acquirenti sono coloro che desiderano comprare la loro prima casa o ulteriori proprietà, alla ricerca di soluzioni trasparenti e convenienti, con l’obiettivo di fare le proprie offerte e completare i propri acquisti in maniera semplice e rapida.

AuctionEU.com garantisce ai propri clienti sia elevati standard di affidabilità, sia l’assistenza di un team di esperti che segue l’acquirente durante l’intero processo di compravendita, fornendo tutte le informazioni e il supporto necessari per portare a termine le transazioni. Grazie alla partnership con Affida, società di mediazione creditizia, i potenziali acquirenti possono, inoltre, usufruire servizi di finanziamento degli immobili nella fase di acquisto.

“Siamo molto soddisfatti della messa online di questa nuova piattaforma - afferma Raffaella Massi, responsabile del progetto AuctionEU.com", una sfida impegnativa ma che siamo sicuri ci permetterà di ritagliarci una quota significativa del mercato italiano. Il nostro progetto è unico nel suo genere, in quanto per la prima volta gli immobili messi in vendita sono riconducibili non ad intermediari detentori di mandato, ma ad un unico gestore incaricato dai veicoli proprietari e che opera nel solo interesse di questi ultimi, a differenza di quanto avviene sugli altri portali di aste. Quest’aspetto, chiaramente, comporta minori costi per gli acquirenti che possono comunque beneficiare di tutti i servizi di consulenza e accompagnamento nella fase di acquisto, tipici degli intermediari immobiliari”.