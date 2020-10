Autogrill: accordo con Satispay per i pagamenti digitali

Autogrill: scelto Satispay per garantire un’esperienza di acquisto ancora più veloce e digitale

Autogrill, il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, continua nel percorso di digitalizzazione e sceglie Satispay, l’innovativo sistema di mobile payment, per permettere ai propri clienti di effettuare i pagamenti in modo ancora più semplice e direttamente dal proprio smartphone, migliorando così l’esperienza di acquisto e ampliando la propria offerta di servizi digitali a disposizione per i viaggiatori.

A partire dal 1° ottobre è possibile pagare i propri acquisti in pochi secondi da mobile, senza la necessità di effettuare la transazione con la carta di credito o contanti, grazie a Satispay. Il servizio sarà attivo in oltre 400 punti vendita Autogrill lungo le autostrade, negli aeroporti e nelle stazioni, dislocati in tutto il territorio nazionale.

In questo modo, grazie alla partnership con Satispay, Autogrill garantisce ai propri clienti un’esperienza di viaggio ancora più fluida e personalizzata, in un momento in cui gli strumenti di pagamento che permettono di effettuare acquisti senza toccare contanti o POS rappresentano un ulteriore elemento di sicurezza. Pagare con Satispay in Autogrill è facilissimo: per farlo basta selezionare il punto vendita direttamente dalla lista negozi all’interno dell’app, oppure scegliere di inquadrare il QR Code.

L’integrazione dei pagamenti da mobile si inserisce in un progetto di digitalizzazione che Autogrill ha iniziato già da tempo attraverso alcune iniziative come il recente lancio di Click&Good, il servizio integrato alla app MyAutogrill che permette di ordinare il pasto direttamente da mobile, per poi ritirarlo presso il pick-up point dedicato nei punti vendita Autogrill in Italia.

“Come Autogrill, siamo costantemente alla ricerca di soluzioni innovative che rendano la sosta nei nostri locali sempre più confortevole, affidabile e rapida. Nell’era Covid. abbiamo dato un’ulteriore accelerazione al percorso di digitalizzazione che stiamo implementando con determinazione da anni, grazie anche a partner smart e visionari con cui lavoriamo per garantire ai nostri clienti una esperienza di viaggio unica” ha commentato Daniele Rizzo, CIO Europe&Italia di Autogrill.

“Abbiamo sempre lavorato con l’obiettivo di offrire alle persone un servizio semplice e affidabile che migliori l’esperienza di qualsiasi tipologia di acquisto e che possa generare efficienza per le attività commerciali, anche in termini di tempo impiegato per l’accettazione del pagamento. Quest’ultima caratteristica esprime il suo massimo potenziale proprio in quei luoghi in cui può concentrarsi un alto numero di persone alla cassa in specifici momenti, come può accadere in un punto Autogrill. A questo si aggiunge il vantaggio che, pagando con Satispay, le persone potranno effettuare i propri acquisti in modo smart e a distanza, a garanzia della massima sicurezza per gli utenti” ha dichiarato Andrea Allara, Chief Business Development Officer di Satispay.