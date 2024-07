Autostrade, verso il piano da 36 mld: incremento pedaggi? I soci riflettono

Autostrade, verso il piano da 36 mld

I soci di Autostrade per l'Italia preparano il terreno per un possibile riassetto. Come scrive Il Messaggero, Cdp equity (51%), Blackstone Infrastructures Partners (24,5%) e Macquarie Asset Management (24,5%) che posseggono l'88,06% di Holding Reti Autostradali (HRA), hanno rinnovato prima del tempo il patto parasociale siglato il 3 maggio 2022.

La modifica più sostanziale è l'anticipo della scadenza una settimana dopo la fine del 2024. Ci potrebbero essere le condizioni per un rimpasto azionario, perchè i due fondi internazionali potrebbero non trovare più convenienza a rimanere.

Cdp Equity, BIP Miro Lux SCSp e Bip-V Miro Lux SCPs (entrambi facenti capo a Blackstone) e Italian Motorway Holdings sarl (Macquarie), […] «hanno concordato di rinviare al 7 gennaio 2025 la data entro la quale ciascuna parte avrà il diritto di evitare il rinnovo automatico del Patto alla scadenza del periodo iniziale che scadrà il 3 maggio 2025, ai sensi dell'art. 30.2 del Patto».

E' evidente che l'aver posto il termine della disdetta subito dopo Capodanno ha una sua ratio. Infatti entro domani Roberto Tomasi, ad di Aspi consegnerà al Mit il nuovo piano di investimenti al 2038, termine di scadenza della concessione.

Da quanto trapela il piano prevede 36 miliardi di investimenti con un piano tariffario di incremento dell'8% l'anno. Sarà un obiettivo difficile da raggiungere e voluto dalla pressione dei consiglieri di Blackstone e di Macquarie. Più a portata di mano un incremento tariffario pari all'inflazione e comunque il confronto verterà sull'individuazione di una serie di strumenti, sulla base delle regole attuali.

Si potrebbe ricorrere a strumenti di proroga al fine di modulare gli investimenti attraverso forme diverse di provvista: in ambienti Cdp si fa capire che ci potrebbe essere una soluzione nuova, di un fondo di finanza pubblica, sarebbe una trovata che farebbe chiarezza su più fronti.

Da domani al 31 dicembre quando il Mit farà conoscere il verdetto sul nuovo piano, ci sarà un confronto acceso. Da tempo i soci esteri scalpitano per alcune divergenze, se il piano investimenti non dovesse contenere incrementi significativi delle tariffe, essi potrebbero chiedere il "liberi tutti". E per Aspi si aprirebbero nuovi scenari.