Banca Mediolanum, innova Instant Credit. Per chiedere prestiti in tempo reale

Martedì, 24 novembre 2020 - 15:38:00

Instant Credit, il prestito personale disponibile tramite l’app di Banca Mediolanum con erogazione delle somme richieste in tempo reale e pensato per soddisfare velocemente tutte le diverse esigenze della clientela, da oggi si arricchisce ulteriormente. L’efficacia del servizio è stata potenziata e implementata introducendo l’adesione della firma digitale da mobile, l’assegnazione di massimali personalizzati per ogni cliente e la chiamata CRIF direttamente online. I clienti potranno richiedere un prestito fino a un massimo di 15.000€, secondo la propria fascia d’importo dedicata e individuata previa verifica dei requisiti di accesso. Il servizio è disponibile tramite app 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, con un tasso TAN fisso 5,80% e TAEG massimo 5,97%; mentre le spese di istruttoria e di imposta sostitutiva sono gratuite. Bastano pochi e semplici passi: si seleziona l'importo e il numero di rate del finanziamento scelti, si accettano le norme contrattuali e si attiva il servizio di Firma Digitale, qualora non sia già stato attivato. Infine, si completa la richiesta visualizzando e firmando digitalmente il contratto. In considerazione della crisi sanitaria in corso, il servizio Instant Credit, assume un ruolo ancora più strategico ai fini dell’erogazione del credito verso la clientela. Attraverso una user experience veloce, snella e fluida, i clienti possono prendersi cura dei propri desideri in un tap e Banca Mediolanum intende essere al loro fianco nel realizzarli.