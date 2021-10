Banche e assicurazioni, ecco il calendario delle trimestrali

Visto l'andamento degli indicatori e dell'economia italiana che, come certificato dalla Nota di aggiornamento al Def (Nadef) presentata da Mario Draghi e da Daniele Franco, a fine anno crescerà con un tondo +6%, ben oltre un punto e mezzo rispetto al +4,5% stimato solo a 5 mesi fa dal governo, per le banche, le società di asset management e le assicurazioni quotate, che si apprestano ad alzare il velo sui risultati del terzo trimestre, non sarà certo "un autunno caldo".



Il Ceo di Banco Bpm Giuseppe Castagna

La banking season verrà aperta proprio da quella che sarà la protagonista del primo mese effettivo interamente autunnale, perché con il pollice alzato o verso di UniCredit si capirà, dopo le suppletive di Siena, in programma tra domenica e lunedì, quale sarà il destino della banca senese.

Il calendario ufficiale dei consigli amministrazione dei conti del terzo trimestre parte proprio con la banca guidata da Andrea Orcel che ha deciso di anticipare, come aveva fatto anche nel corso dell'estate per la semestrale, i risultati trimestrali dal 10 novembre al 27 ottobre. Il giorno successivo, il 28, toccherà a Mediobanca che alzerà il velo sui risultati del primo trimestre (l'esercizio fiscale di Piazzetta Cuccia termina a giugno), giorno in cui la merchant bank riunirà anche gli azionisti.





Il Ceo di Mediobanca Alberto Nagel Il Ceo di Mediobanca Alberto Nagel

Un appuntamento che finirà sotto i riflettori per le richieste del socio Delfin (al 18,9% del capitale) di modificare la governance per quanto riguarda il consiglio di amministrazione. La settimana successiva gli occhi saranno tutti puntati sulla fotografia dei conti della prima banca italiana: il Cda per la trimestrale di Intesa Sanpaolo è in programma infatti il 3 novembre. Giorno in cui toccherà anche ad Anima Holding.

La settimana successiva sono in programma i board di un folto gruppo di istituti di credito: Banco Bpm il 4 novembre, Montepaschi che invece del 4 novembre potrebbe, secondo le indicrezioni, imitare UniCredit e anticipare il Cda e la diffusione al mercato della trimestrale, doValue, Banca Ifis e Banca Generali. Il 5 novembre invece toccherà a Bper.



Il Ceo di Unipol Carlo Cimbri

Chiuderanno la banking season: il CreVal (8 novembre) ora sotto l'ombrello del Credit Agricole Italia, Fineco il 9 novembre come Banca Popolare di Sondrio, Mediolanum (10 novembre) assieme a Illimity Bank e Banca Carige e il Credem (11 novembre) seguita lo stesso giorno da Azimut e dal colosso dei pagamenti Nexi.

E i colossi delle polizze? Il leader del mercato assicurativo italiano finita oggetto di una guerra all'ultima azione fra i soci stabili ovvero Generali ha in agenda il Cda per la trimestrale il 10 novembre. Il competitor UnipolSai analizzerà i risultati il giorno successivo (l'11 novembre, come anche la controllante Unipol), mentre la compagnia assicurativa veronese finita sotto Opa del Leone alzerà il velo sulla trimestrale il 16 novembre.