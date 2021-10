Belmond, raffica di acquisti a Portofino: dopo gli hotel, anche villa Beatrice

Terzo colpo di Belmond a Portofino: acquistata la residenza estiva esclusiva villa Beatrice

Già proprietario dell'hotel Splendido e Splendito Mare, dei bagni Fiore di Paraggi, situati nella località di Santa Margherita Ligure, Belmond porta a casa un altro colpo: il gruppo ha ufficializzato l'acquisizione della residenza estiva eslusiva villa Beatrice. Già Castello Odero, edificio storico del XX secolo, fu progettato dall'architetto Gino Coppedè.

Si tratta di una villa a picco sul mare sopra punta Caiega, poche curve prima di arrivare nella mitica Piazzetta, già sul mercato come residenza per vacanze esclusive. Un giardino di 6.000 metri quadrati, piscina e terrazza tutto vista mare. Doppio ingresso, quattro camere da letto, due camere doppie e due camere matrimoniali tutte con bagno privato; una quinta camera doppia con bagno en-suite è disponibile anche in una piccola casa giardino, vicino alla piscina, per un totale di dieci ospiti.

Sul futuro di questa struttura, Belmond si limita ad affermare: “Quali custodi di un patrimonio senza tempo, ci prenderemo il tempo per comprendere la storia di Villa Beatrice, il suo legame con la comunità locale e la sua rilevanza contemporanea per l’incantevole borgo di Portofino. Non vediamo l’ora di condividere a tempo debito i piani futuri per Villa Beatrice e il suo nuovo percorso come parte del brand Belmond”. Belmond "vede il suo ruolo quale custode di un patrimonio senza tempo, dedito alla conservazione delle sue proprietà attraverso sensibili piani di restauro".

In ogni caso, possiamo affermare che villa Beatrice, insieme allo Splendido Mare, saranno i due punti di riferimento per il turismo 2022 a Portofino considerando che l'hotel Splendido resterà chiuso una stagione per importanti lavori di restyling.