Benedetta Rossi, colpaccio della casalinga blogger. Mondadori sborsa 7 milioni per metà del suo brand

Mondadori "si compra" il 51% di Benedetta Rossi. Colpaccio per la casalinga marchigiana, incasso di 7 milioni di euro

Mondadori compra il 51% delle ricette e dell'immagine della marchigiana Benedetta Rossi per quasi 7 milioni di euro. Il gruppo di Segrate punta dunque ancora sul segmento food avendo già acquisito, nel 2016 da Banzai Media Giallo Zafferano per la ragguardevole cifra di 45 milioni di euro.

Mondadori Media acquisirà dunque il 51% del capitale sociale di Waimea, la società titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell’immagine di Benedetta Rossi e del marito Marco Gentili. La società è detenuta al 97,9% da Benedetta Rossi e Marco Gentili (individualmente e per il tramite della società Maui Media) e al 2,10% su base paritetica da Emiliano Messeni e Marco Iacobellis.

Per chi non lo sapesse Benedetta Rossi è tra le più note creator nel settore food & cooking, la cui attività di creazione di contenuti spazia dall’ambito digitale - dove registra oltre 17 milioni di follower e 4 milioni di utenti unici mensili del suo sito web (dati Audiweb) a quello dei media tradizionali tra i quali, in particolare, la TV che da anni la vede protagonista di varie trasmissioni dedicate alla cucina. Non contenta scrive anche libri di cucina: i 9 libri pubblicati nel periodo 2016-2023 con Mondadori, hanno complessivamente venduto oltre 1,5 milioni di copie.

Con questa operazione la società guidata dall'ad Antonio Porro e presieduta da Marina Berlusconi intende creare, attraverso la gestione coordinata e sinergica delle attività legate al brand Fatto in casa da Benedetta e GialloZafferano, il player multimediale leader nel settore food & cooking, sia in ambito digitale sia nei media tradizionali.

Gli oltre 87 milioni di follower a livello globale che Benedetta e GialloZafferano complessivamente potranno raggiungere, recita un comunicato, renderanno le due realtà, congiuntamente, il secondo operatore più importante al mondo nei social media nel settore food & cooking.

L’operazione prevede l'iniziale acquisizione da parte di Mondadori del 51% del capitale sociale di Waimea - i cui ricavi ed margine lordo ammontano rispettivamente a 4,5 milioni di euro e 2,7 milioni di euro - che riflettono un Enterprise Value (per il 100% della società) di 13,5 milioni di euro.

Di conseguenza il prezzo, che verrà corrisposto interamente per cassa al closing, è di 6,9 milioni di euro. I termini dell’operazione prevedono anche una componente variabile, da definire sulla base dei risultati del biennio 2023-2024 e dell’esercizio 2026, la cui valorizzazione è stimata in un importo complessivo comunque non superiore a 3,2 milioni di euro. Ad esito dell’acquisizione, la struttura proprietaria di Waimea vedrà Mondadori Media al 51% e Benedetta Rossi e Marco Gentili (attraverso Maui Media) al 49%.

Gli accordi sottoscritti prevedono, inoltre, opzioni put & call relative a un’ulteriore quota del 19% del capitale sociale di Waimea (esercitabili successivamente all’approvazione del bilancio 2028) i cui termini di esercizio sono parametrati ai risultati conseguiti da Waimea nel 2028.

Mondadori Media potrebbe incrementare la propria partecipazione al 70% della società, mantenendo Benedetta Rossi e Marco Gentili soci al 30%, in coerenza con il carattere di partnership strategica di lungo periodo dell’operazione, Benedetta Rossi e Marco Gentili rimarranno amministratori con piena autonomia nella gestione delle attività. La raccolta pubblicitaria continuerà a essere gestita dalla concessionaria Talks. Insomma non male per la casalinga di Altidona in provincia di Fermo che dalla cucina di casa sua ripresa dal marito ha conquistato il web.