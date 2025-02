Il Made in italy tiene duro, avanzo commerciale record: 104 miliardi al netto dell'energia

Bilancia commerciale, nel 2024 l’avanzo sale a 54,923 miliardi

Nel 2024 il surplus commerciale e' pari a +54.923 milioni, in aumento dai 34.011 milioni del 2023. Il deficit energetico si riduce a -49.555 milioni da -65.137 milioni dell'anno prima. L'avanzo dell'interscambio di prodotti non energetici (104.478 milioni) e' elevato e piu' ampio rispetto al 2023 (99.148 milioni). Lo rileva Istat. La lieve flessione dell'export in valore nel 2024 (-0,4%) risulta positiva (+0,3%) al netto dei prodotti energetici. Il calo registrato riflette una crescita dei valori medi unitari (+2,1%) e una riduzione dei volumi (-2,4%) ed e' sintesi di dinamiche contrapposte per le due aree, Ue (-1,9%) ed extra-Ue (+1,2%).

Nel 2024 si riducono le esportazioni di beni intermedi (-1,1%), beni strumentali (-4,3%) ed energia (-18,7%), crescono quelle di beni di consumo (+5,6%). Per l'import, la flessione (-3,9%) riguarda tutti i raggruppamenti, a esclusione di beni di consumo non durevoli (+6,1%) ed e' in buona parte spiegata dai minori acquisti di energia (-22,6%).