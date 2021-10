Blackstone, gara d'appalto al via per Palazzo Mancini a Roma, valore 140 mln

Blackstone, gara d'appalto per Palazzo Mancini a Roma, vale 140 mln

Uno degli edifici di pregio di Roma sta per essere messo all'asta. Si tratta di Palazzo Mancini, situato in via del Corso 270. Un edificio seicentesco di importante rilevanza storica, 13.000 metri quadri di superficie distribuiti su sei piani. Il palazzo, oggi di proprietà del colosso americano Blackstone, presto - si legge sul Sole 24 Ore - verrà venduto. L'advisor incaricato Cushman & Wakelfield avrebbe già inviato le lettere di invito per la competizione. L'immobile, che in passato ha ospitato anche l'Accademia di Francia a Roma, dovrebbe valere circa 140 mln.

L'edificio - prosegue il Sole - è stato acquistato nel 2018 da Unicredit e sarà la sede degli uffici di Gucci. Palazzo Mancini rappresenta la prima opportunità a reddito che si affaccia quest'anno sul mercato di Roma nella zona centrale della città, l'area maggiormente ricercata. All'asta parteciperanno investitori alla ricerca di asset immobiliari a reddito da inserire in portafoglio.