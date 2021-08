Blackstone punta su Hello Sunshine: acquisizione da 900 milioni di dollari

La media company Hello Sunshine, fondata dall'attrice Reese Witherspoon, sarà acquistata da una nuova società sostenuta da Blackstone Group, il gigante del private equity: lo ha reso noto la società di produzione di contenuti, comunicando che si tratta di una mossa che fa parte di un piano per la creazione di una societa' indipendente di intrattenimento che punta sullo streaming.

I termini dell'accordo non sono stati resi noti, come non si conosce il nome della nuova società che rileverà Hello Sunshine, ma secondo le fonti del Wall Street Journal la società di Witherspoon sarebbe stata valutata circa 900 milioni di dollari. La società che prenderà il controllo di Hello Sunshine sarà guidata da Kevin Mayer e Tom Staggs, ex manager di Walt Disney Co.

Witherspoon e l'amministratrice delegata Sarah Harden faranno parte del board della nuova società e continueranno a guidare Hello Sunshine. L'attrice, che ha fondato Hello Sunshine nel 2016, ha detto che l'accordo rappresenta un forte sostegno al suo progetto di dare più spazio, a Hollywood, a storie scritte da donne e per le donne. Tra le sue produzioni ci sono "Big Little Lies", "Little Fires Everywhere" e "The Morning Show", in onda rispettivamente su Hbo, Hulu e Apple Tv. AAA-Pca