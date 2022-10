Bonus occhiali: 50 euro per per rinnovare le lenti, come richiederlo

Bonus occhiali 50 euro: come richiedere il contributo per redditi inferiori ai 10mila euro. Sarà sotto forma di voucher o rimborso

Il Bonus occhiali 2022 potrebbe diventare realtà. La misura era prevista dalla Legge di Bilancio 2021 con un fondo di 5 milioni di euro per il 2021-2023 ma non è mai partita a causa dell'assenza del decreto attuativo. Oggi però è arrivato l'ok dal Garante della protezione dei dati personali sulla forma della proposta del Ministero della Salute in merito al Bonus occhiali 2022.

Bonus occhiali 50 euro: requisiti e come richiederlo

Il Bonus occhiali 2022 prevede un contributo di 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista e lenti correttivi per le famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 10mila euro. La misura sarà disponibile in due diverse forme. O sotto forma di voucher valido fino al 31 dicembre 2023 o come rimborso sul conto corrente per gli acquisti già effettuati a partire dal primo gennaio 2021.

Per richiedere il Bonus occhiali 50 euro si dovrà effettuare l'accesso sul sito del Ministero della Salute tramite SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Chi ha già effettuato l'acquisto si dovrà inserire non solo l'IBAN su cui ricevere il rimborso ma anche una copia della fattura o della documentazione relativa al prodotto.

Al momento non è possibile dire quando avverrà effettivamente il lancio del Bonus occhiali 2022 ma ora ci sono buoni presupposti in questo senso.