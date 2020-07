Borsa, cambia verso e passa in rialzo: sprint Atlantia

Dopo un avvio in calo Piazza Affari cambia verso a mezz'ora dall'apertura e gira in rialzo, con il Ftse Mib che sale dello 0,15%. Sempre avanti Atlantia (+2,9%), in evidenza anche Stm, Diasorin e Interpump. Si avvicinano alla parita' i bancari, nell'industria male Pirelli.