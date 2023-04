Borsa, corre la galassia Berlusconi. Mfe, azioni in rialzo a Piazza Affari

Borsa: a Piazza Affari galassia Berlusconi in rialzo, Mfe A a +2,29%

Piazza Affari procede in deciso rialzo dopo metà seduta, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,87% a 27.100,64 punti. Il massimo intraday ha raggiunto i 27.155,54 punti, mentre il minimo i 26.951,94 punti.

Leonardo è in cima ai rialzi di seduta a +2,96%, seguita da Enel (+2,93%), Bper Banca (+2,02%), Hera (+1,74%) e Terna (+1,73%). In rialzo del 2,29% Mfe A e del 2,67% Mfe B, i titoli di Mfe-Mediaforeurope alla Borsa di Milano, mentre il fondatore del gruppo Mediaset Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano.

Le altre quotate della galassia Berlusconi, controllate o partecipate tramite la holding Fininvest, procedono in rialzo: Mondadori guadagna l'1,32% e Banca Mediolanum avanza dello 0,53%.